На більшості ділянок фронту армійцям доводиться постійно бути готовим до провокацій з боку противника. Зокрема, до вилазок диверсійних груп, які намагаються підійти до наших позицій під прикриттям вогню снайперів. Про підступну тактику ворога - в сюжеті Руслана Смещука.

Фронтова Мар'їнка. Лінія окопів і бліндажів пролягає по крайніх вулицях міста. Усе довкола потрощено кулями та снарядами. Будь-якої миті тут може прогриміти смертельна черга.

"Вони почали активніше працювати, виманюють, снайпера працюють підходять групами малими. Як це відбувається, вдень вночі? І вдень і вночі", - говорить Андрій, військовослужбовець Збройних сил України.

"Йде загострення, вони постійно зі стрілецької зброї атакують, буває з підствольних гранатометів прилітає. Хочуть, щоб ми велись на їхні провокації і в той момент працюють снайпери, отака їхня тактика", - говорить позивний "Койот", військовослужбовець Збройних сил України.

Невдовзі відчуваємо це на собі. Доки переміщаємося із позиції на позицію, лунає приглушений спеціальним приладом постріл.

Тільки шо ми почули поодинокій постріл, взагалі Мар'їнка це той напрямок де активно працють ворожі снайпери. І тут треба бути дуже обережним, намагатися не виходити на відкриті ділянки аби не дістати кулю в голову

Порівняно нещодавно тут від снайперської кулі загинув армієць. Він лише на мить визирнув у бійницю, але ворогові цього вистачило. Крім того, періодично до позицій пробираються ворожі диверсанти. Під час таких виходів їх теж страхують снайпери.

"Вони пристрілюють по бійничками і під прикриттям снайперів підходять диверсанту, от недавно було до підходила група із трьох чоловічків, але ми їх вчасно замітили. І вони зразу почали відступати", - говорить позивний "Койот", військовослужбовець Збройних сил України.

На тутешніх позиціях служить і ця тендітна жінка-медик. Зараз особливу увагу приділяє профілактиці вірусних захворювань.

"Ходим по постам, наблюдаем за нашими солдатами, как они себя ведут, в каком они настроении, какое у них давление наши не болеют, они все оптимисты и они не болеют".

Жінка пішла на війну добровільно, але свого імені не називає, не показує й обличчя - адже вдома не знають, що вона на передовій.