Известная украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская шокировала своих поклонников. Так, звезда показала видео прямо с операционного стола. Опубликован ролик был в Instagram артистки.

"Ну наконец-то в сети появится подтверждение моего пребывания на операционном столе. Дисклеймер: впечатлительным людям с тонкой душевной организацией просьба видео не смотреть. Наркоз - дело тонкое, и судя по моей счастливой физиономии, абсолютно не страшное, если конечно вы уверены в своем анестезиологе.

Всегда хотела посмотреть на себя со стороны. Говорят, что когда человек отходит от наркоза, он настоящий, без социальных масок, как говорится, "быть, а не казаться", - говорится в сообщении звезды.

Раньше сообщалось о том, что Слава Каминская встала на голову в купальнике и удивила фанатов. А также Слава из "НеАнгелов" показала нового возлюбленного.

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