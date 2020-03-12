Слава из "НеАнгелов" ужаснула фанатов видео под наркозом [ Редактировать ]
Известная украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская шокировала своих поклонников. Так, звезда показала видео прямо с операционного стола. Опубликован ролик был в Instagram артистки.
"Ну наконец-то в сети появится подтверждение моего пребывания на операционном столе. Дисклеймер: впечатлительным людям с тонкой душевной организацией просьба видео не смотреть. Наркоз - дело тонкое, и судя по моей счастливой физиономии, абсолютно не страшное, если конечно вы уверены в своем анестезиологе.
Всегда хотела посмотреть на себя со стороны. Говорят, что когда человек отходит от наркоза, он настоящий, без социальных масок, как говорится, "быть, а не казаться", - говорится в сообщении звезды.
Ну наконец-то в сети появится подтверждение моего пребывания на операционном столе 🤣 Дисклеймер: впечатлительным людям с тонкой душевной организацией просьба видео НЕ СМОТРЕТЬ✌🏼 ⠀ Наркоз –– дело тонкое ))) и судя по моей счастливой физиономии, абсолютно не страшное😁, если конечно вы уверены в своём анестезиологе❤️ Всегда хотела посмотреть на себя со стороны. Говорят, что когда человек отходит от наркоза, он настоящий, без социальных масок, как говорится, «быть, а не казаться». ⠀ Уснула быстро, проснулась с вопросом «Почему у меня не получается смеяться ?🤣🤦🏽♀️ Вот что у человека в голове? Хихоньки да хахоньки 🤣👑 Диагнозы просьба не придумывать, доктор уже всё поставил до вас. Можете раскрыть тайну золотого ключика, выбрав вариант ответа из перечисленных ниже: 1. Сменила пол (или потолок, пока не определилась). 2. Липосакция (кости тоже жиром смазаны, а я люблю скрипеть). 3. Решила выспаться (качественным глубоким сном). 4. Удалила лишние рёбра, чтобы быть худее Вики 🤣 И тырить вещи у Лауры. 5. Вернула девственность. Жизнь с чистого листа, так сказать👑. 6. Вырывала гланды –– старые мне просто надоели. 7. Просто люблю наркоз. 8. Ваш вариант. ⠀ Отнеситесь к выбору серьезно, наркоз –– это не шутки!🤣
Публикация от Babaslavka (@babaslavka)
Раньше сообщалось о том, что Слава Каминская встала на голову в купальнике и удивила фанатов. А также Слава из "НеАнгелов" показала нового возлюбленного.
Мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
по теме
Скандал на "Евровидении": продюсер объяснил ситуацию с Tvorchi
После окончания Нацотбора на "Евровидение-2020" разгорелся скандал с участниками
Самойлова и Джиган расстались: репер в психбольнице
Известно, что музыкант перебрал с наркотиками
Go-A изменили песню на "Евровидение": как звучит трек
Недавно в сети появилась доработанная версия песни
8 марта: как позравляли женщин звезды шоу-бизнеса
8 марта - самый нежный праздник, в который поздравляют и говорят много теплых слов о женщинах
"Можно смотреть вечно": Тина Кароль восхитила фанатов "жарким" фото
Соответствующую публикацию звезда опубликовала в своем Instagram