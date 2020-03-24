Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде принять законопроект "О внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год "относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих". Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Так, документ был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 23 марта.

Сейчас его текст отсутствует на сайте Рады. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Подчеркнем, согласно данным на сайте Рады, этот законопроект является первым зарегистрированным проектом Кабмина под председательством Дениса Шмыгаля.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова к возможному кризису.