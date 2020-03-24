Украина готова к кризису - Шмыгаль [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что несмотря на новые вызовы, правительство не видит оснований для реструктуризации государственного долга, и призвал не спекулировать на теме долговой политики. Об этом сообщает Правительственный портал.
Отмечается, что Украина входит в "турбулентные времена" с гораздо более сильными позициями, чем это было во время предыдущих кризисов:
"Международные резервы на самом высоком за последние годы уровне, инфляция - рекордно низкая, государственный бюджет - сбалансирован, а показатель государственного долга к ВВП упал до рекордно низких 44,3%", - подчеркнули в Кабмине
Украина к потенциальному кризису подходит более подготовленная, чем в 2008 году. У нас и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры в значительно лучшем состоянии.
Невзирая на ситуацию, которая сложилась в связи с распространением коронавируса, Министерство финансов продолжает реализовывать стратегию управления государственным долгом, располагает источниками привлечения средств для финансирования госбюджета и продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме, заверили в правительстве.
Ранее мы писали о том, как пандемия повлияет на экономику? И ждать ли украинцам кризиса?
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