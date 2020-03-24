Коронавірус "відклав" весняний призов в Україні [ Редактировать ]
Через запроваджений карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу перенесено дату весняного призову до лав Збройних сил. Цього року він розпочнеться не у квітні, а в травні і триватиме до кінця липня.
Відповідний указ президента оприлюднили на сайті глави держави. Також на цей період перенесене і звільнення в запас строковиків.
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