Через запроваджений карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу перенесено дату весняного призову до лав Збройних сил. Цього року він розпочнеться не у квітні, а в травні і триватиме до кінця липня.

Відповідний указ президента оприлюднили на сайті глави держави. Також на цей період перенесене і звільнення в запас строковиків.