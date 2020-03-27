Двигаться и правильно питаться: ВОЗ опубликовала рекомендации [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения выделила правила правильного проведения карантина в домашних условиях.
Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
По их словам, людям стоит побольше двигаться и не сидеть на одном месте.
Кроме того, чтобы не набирать лишний вес рекомендуется правильно и сбалансированно питаться.
Также людям не нужно проводить больше 30 минут в сидячем положении, при малейшей возможности делать расслабляющие упражнения и пить достаточно воды.
Ранее в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса ускорилась. Случаев заболевания зафиксировано уже больше 400 тысяч.
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