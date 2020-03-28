В Киеве прекратили работу стоматологические клиники [ Редактировать ]
Фото: стоматология/ OpenBuisness
В столице остановили функционирование все стоматологические клиники.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
По их словам, во всех медицинских учреждениях будет предоставляться помощь только в экстренных случаях.
Известно, что приостанавливается услуги по:
- Ортодонтии;
- Хирургии;
- Терапевтической помощи;
- Детской стоматологии.
Отмечается, что предоставление стоматологической помощи больным коронавирусом может быть опасно для врачей.
Фото: КГГА
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