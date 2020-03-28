В столице остановили функционирование все стоматологические клиники.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По их словам, во всех медицинских учреждениях будет предоставляться помощь только в экстренных случаях.

Известно, что приостанавливается услуги по:

Ортодонтии;

Хирургии;

Терапевтической помощи;

Детской стоматологии.

Отмечается, что предоставление стоматологической помощи больным коронавирусом может быть опасно для врачей.

Фото: КГГА

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