В Киеве выросла заболеваемость коронавирусом [ Редактировать ]
Столичный "Лабораторный центр МОЗ Украины" подтвердил заболевание еще у 19 человек.
Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко в своем Telegram.
По его словам, в столице коронавирус подтвердили у 10 мужчин и 9 женщин.
"Заболели - 10 мужчин в возрасте от 25-ти до 54-х лет. И 9 женщин - от 17-ти до 62-х лет",- отметил Кличко.
Известно, что пациентов госпитализировали в разные больницы Киева:
- 9 заболевших – в Александровскую больнрицу;
- 5 – в столичную клиническую больницу №4;
- 3 – в больницу №3.
Известно, что двое пациентов находятся дома под контролем врачей.
На субботу, 28 марта, в Киеве насчитывается уже 74 случая заболевания коронавирусом.
Тем временем США выделили Украине 1.2 млн долларов помощи на борьбу с коронавирусом.
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