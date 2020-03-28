Столичный "Лабораторный центр МОЗ Украины" подтвердил заболевание еще у 19 человек.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко в своем Telegram.

По его словам, в столице коронавирус подтвердили у 10 мужчин и 9 женщин.



"Заболели - 10 мужчин в возрасте от 25-ти до 54-х лет. И 9 женщин - от 17-ти до 62-х лет",- отметил Кличко.

Известно, что пациентов госпитализировали в разные больницы Киева:

9 заболевших – в Александровскую больнрицу;

5 – в столичную клиническую больницу №4;

3 – в больницу №3.

Известно, что двое пациентов находятся дома под контролем врачей.

На субботу, 28 марта, в Киеве насчитывается уже 74 случая заболевания коронавирусом.

Тем временем США выделили Украине 1.2 млн долларов помощи на борьбу с коронавирусом.