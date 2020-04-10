Британский премьер-министр вернется на работу не ранее, чем через месяц.

Об этом сообщает Sky News.

По информации, Джонсона только перевели из реанимационной палаты в обычную, а уже говорят о его скором возвращении к руководству правительством.

"Я думаю, что особенно важно, пока он находится в реанимации, позволить ему сосредоточиться на выздоровлении. Мы в правительстве все это предусмотрели", - отметил и.о. премьер-министра Великобритании Доминик Рааб.

Также он добавил, что после госпитализации с Борисом Джонсоном больше не общался.

Ранее мы писали, что в Великобритании госпитализировали премьер-министра с коронавирусной инфекцией госпитализировали после домашней самоизоляции.