Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помещен в больницу для обследования.

Об этом сообщает BBC.

По их словам, 55-летниий Джонсон уже в течении 10 имеет симптомы коронавируса.

Известно, что британский премьер помещен в госпиталь Сент-Томас. Также Борис Джонсон продолжает руководство правительством.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил позитивный результат теста на коронавирус. При отсутствии серьезной симптоматики остался лечится на самоизоляции