Коронавирус в Великобритании: Бориса Джонсона экстренно госпитализировали [ Редактировать ]
Фото: Борис Джонсон/ Апостроф
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помещен в больницу для обследования.
Об этом сообщает BBC.
По их словам, 55-летниий Джонсон уже в течении 10 имеет симптомы коронавируса.
Известно, что британский премьер помещен в госпиталь Сент-Томас. Также Борис Джонсон продолжает руководство правительством.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил позитивный результат теста на коронавирус. При отсутствии серьезной симптоматики остался лечится на самоизоляции
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