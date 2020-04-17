В п’ятницю, 20 березня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", голова Офісу реформ Академії медичних наук України Ірина Сисоєнко розповіла про ситуацію з коронавірусом в Україні та медиків, які надають допомогу хворим.

Пані Ірино, як ви оцінюєте рішення МОЗу про проведення аудиту всіх лікарень, наскільки це важливо зараз, під час епідемії?

Це дуже важливе питання аудиту, тому що відрізняється стан лікарень районних, міських, областних у кожній області. Десь депутати і міська влада були свідомі і протягом часу забезпечували медичним обладнанням і працівників усім необіхдним засобом індивідувального захисту. А десь в інших областях влада економила. Тому зараз в питаннях пандемії і медицини є дуже важливим питанням - повна централізація усіх процесів.

Велика кількість лікарів уже захворіла на Ковід, чи можна говорити що ми на порозі медичної катастрофи?

Так, зараз вже можна говорити, що ситуація дуже страшна щодо медичних працівників. Тому що 900 медиків станом на сьогодні вже захворіли. Це із кількості 4662 людини, тобто майже 20% пацієнтів - це медичні працівники.

Я вважаю, що потрібно вводити навіть кримінальну відповідальність для місцевої влади, для облздравів, які не можуть закупити головним лікарям і не можуть привести тендери, домовитись з приводу засобів індивідуального захисту. Це питання №1.

Фонд працює уже місяць, що вам вдалося за цей період. І чи збільшила держава фінансування медицини, чи знову всі потреби задовільняються за рахунок волонтерів?

Протягом цього місяця, завдяки бізнесу, ми возимо в 4 медичні заклади кожного ранку і кожного вечора медичних працівників. Також до нас долучилась найбільша платформа українських брендів "Всі свої" разом із спільним проектом і найбільшою світовою платіжною системою Visa з приводу допомоги медпраціникам і протягом цих останніх двух днів ми розвезли 370 пасхальних кошиків для пацівників екстренної медичної допомоги м.Києва.