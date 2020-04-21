Во вторник, 21 апреля, британская королева Елизавета II празднует свой день рождения. Ее Величеству исполнилось 94 года. Однако впервые за 68 лет правления монарха салют по случаю ее дня рождения будет отменен. Королева посчитала, что это неуместно во время пандемии коронавируса. Елизавета II ограничится символическим празднованием в кругу близких людей в Виндзорском замке.

Жизнь Елизаветы очень насыщена и интересна. Множество событий произошли за эти годы. Мы собрали для вас несколько интересных фактов об Екатерине II.

1. У нее есть прозвища

Близкие дали королеве 2 прозвища. Первое - Лилибет: говорят, когда она была маленькой и не могла произнести свое имя, в семье ее стали называть именно так. Второе прозвище - Cabbage (Капустка): так называет жену принц Филипп, происхождение этой милой клички неизвестно.

2. Проходила военную службу

Елизавета стала первым членом королевской семьи, служившим в вооруженных силах. В 1945 году она присоединилась к Вспомогательной территориальной службе - женскому подразделению британской армии во время Второй мировой войны. Принцесса Елизавета, которой на тот момент не исполнилось даже двадцати лет, служила в качестве водителя грузовика.

3. С будущим мужем она познакомилась в детстве

А точнее - в восьмилетнем возрасте. Елизавета и принц Филипп, по официальной информации, впервые встретились на свадьбе греческой принцессы Марины.

4. Умеет водить

Логично - раз уж в армии будущая королева водила грузовик! Она и сейчас иногда садится за руль своих автомобилей - "Рэндж ровера" и "Ягуара".

5. У нее было больше 30 собак

И все породы корги, к которой, как известно, Елизавета II питает особую любовь.

6. Ей не нужны документы

Есть ли у британской королевы паспорт и водительские права? Ответ: нет!

7.У нее два официальных дня рождения

Королева родилась 21 апреля 1926 года, и каждый год в этот день Ее Величество отмечает праздник в кругу семьи, а в полдень в Лондоне звучат несколько оружейных залпов в ее честь. Но поздравления Елизавета II принимает не только в эту дату. Еще один "официальный" день рождения главы монархии - это день, когда проводится знаменитый парад Trooping the Colour, он проходит во вторую субботу июня.

Традиция праздновать королевские дни рождения дважды зародилась еще в 1748 году, и ее причина - сложный климат Великобритании. Король Георг II родился 9 ноября, и каждый раз погода была слишком плохой, чтобы проводить крупные мероприятия. Тогда было принято решение, что правящий монарх может выбрать себе еще один день рождения - лучше всего летом.

8. Ее свадебная тиара сломалась в день церемонии

Перед ее свадьбой с лейтенантом Филиппом Маунтбаттеном, когда парикмахер прикреплял фату, треснула и развалилась на две части драгоценная бриллиантовая тиара, доставшаяся ей от матери. На то, чтобы что-то исправить, оставалось два часа. В итоге драгоценность в сопровождении полицейских отправили в мастерскую и вовремя доставили обратно в первозданном состоянии.

9. Они с мужем родственники

Как выясняется, Филипп - четвероюродный брат Елизаветы II, у них общая прапрабабушка, королева Виктория. Что ж, в королевских семьях подобные браки не редкость.

10. Ее сумочка - не просто аксессуар

Прессе известно о том, что сумочка королевы играет особую роль в ходе мероприятий. Она служит не только для хранения личных вещей Ее Величества, но и в качестве сигнала для ее сотрудников. Говорят, если королева ставит сумку на стол, это означает, что она хочет покинуть мероприятие в течение пяти минут. Если сумка оказывается на полу - это практически сигнал sos: Елизавета показывает, что ей не нравится беседа и она хотела бы ее закончить как можно скорее.

Кроме того:

Она первой провела во дворце мероприятие только для женщин.

У нее есть личный поэт.

У нее 30 крестников.

Она позировала для портретов 129 раз.

Она сыграла в мини-фильме о Джеймсе Бонде.

Ни один британский монарх не правил дольше нее.

Вместо будильника у нее волынка.

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