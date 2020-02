Меган и Гарри нужно срочно заняться "ребрендингом"

Во время отречения от королевских обязанностей в начале января 2020 года Меган Маркл и принц Гарри согласились пойти на некоторые ограничения. Первым делом супруги отказались от финансирования своих потребностей из бюджета монаршей семьи Великобритании. Также помимо отказа от титулов и денег, Меган и Гарри приняли обязательство покрыть расходы, потраченные на реставрацию их особняка во Фрогморе, где пара планировала жить после рождения сына - принца Арчи. Также ранее источники сообщали, что Меган придется вернуть драгоценности принцессы Дианы, а также дорогостоящие украшения, купленные до отречения - во время замужества с принцем Гарри. "Сумма отступных" оказалась велика. Однако и это еще не все, передает "РБК-Украина"

Королева Великобритании - Елизавета II

На днях источникам популярного издания Daily Mail стало известно, что королева Елизавета II также запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать свое "королевское имя", а именно - "герцоги Сассекские". Это значит, что на публике супруги не имеют права называть себя герцогами Сассекскими. Более того, во всех своих проектах они должны будут отказаться от слова “королевский”. По данным инсайдера, к такому решению Ее Величество пришла не сразу. Она провела ряд встреч с чиновниками и другими членами королевской семьи, которые решили, что Меган и Гарри лучше полностью отречься от принадлежности к монаршей семьи Великобритании.

Казалось бы, Меган и Гарри точно переживут такое нововведение. Но есть ряд нюансов. Как выяснилось, большая часть бизнес-проектов супругов, на которых они планируют зарабатывать в будущем, подвязанны в том числе под их титулы. Недавно Меган и Гарри потратили приличную сумму - десятки тысяч фунтов стерлингов - на создание сайта “Sussex Royal”. Также не забываем, что Маркл и Гарри оставили за собой официальный instagram-аккаунт, который также зарегистрирован под названием @sussexroyal. Отметим, что на данный момент там более 11 миллионов подписчиков! Скорее всего, от этого аккаунта паре также придется отказаться.

Меган и Гарри также стремились зарегистрировать "бренд" Sussex Royal в качестве всемирного товарного знака для целого ряда предметов и видов деятельности, включая одежду, канцелярские товары, книги и учебные материалы. Более того, Меган и Гарри подали десятки заявок на товарные знаки, начиная от бандан до ноутбуков - хотя источники всегда подчеркивали, что это были превентивные меры для защиты товарного знака и никогда не предназначались для коммерческого использования.

Королева Елизавета с младшим внуком Гарри

Кроме того, они предприняли шаги для создания новой благотворительной организации "Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex" (Фонд герцога и герцогини Сассекских).

Теперь стало ясно, что паре срочно нужен "ребрендинг".

Как сообщают анонимные источники, Меган и Гарри вынуждены принять решение Елизаветы II. Хотя и очевидно, что это их не может не беспокоить. Ведь полный отказ от титулов станет серьезным ударом по герцогам Сассекским, которые теперь сталкиваются с необходимостью все переоформлять заново, начиная со своего сайта и заканчивая благотворительностью под новым "брендом".

