Кабмин разработал план ликвидации пожаров в Житомирской области [ Редактировать ]
Министерство экономики Украины выделит 25 миллионов гривен на ликвидацию последствий масштабных пожаров на территории Житомирской области.
Об этом сообщает Telegram-канал Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
По его словам, лесные пожары нанесли большой убыток области и "разрушили" более 70 домов.
"Сегодня поручил Министерству экономики выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области. Это, в частности, поддержка людей, которые пострадали из-за распространения огня", - отмечается в сообщении.
Также премьер выразил благодарность всем спасателям, которые принимали участие в тушении очагов возгорания.
Ранее мы сообщали, что причиной пожаров в Житомирской области могло стать повреждение линий электропередач.
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