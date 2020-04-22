Министерство экономики Украины выделит 25 миллионов гривен на ликвидацию последствий масштабных пожаров на территории Житомирской области.

Об этом сообщает Telegram-канал Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По его словам, лесные пожары нанесли большой убыток области и "разрушили" более 70 домов.

"Сегодня поручил Министерству экономики выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области. Это, в частности, поддержка людей, которые пострадали из-за распространения огня", - отмечается в сообщении.

Также премьер выразил благодарность всем спасателям, которые принимали участие в тушении очагов возгорания.

Ранее мы сообщали, что причиной пожаров в Житомирской области могло стать повреждение линий электропередач.