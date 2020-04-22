Пожары в Житомирской области: названа вероятная причина [ Редактировать ]
Спасатели назвали вероятную причину пожаров в Житомирской области. Так, по их мнению, это может быть повреждение линий электропередач. Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко на своей странице в Facebook.
"По предварительной оценке, комплексное очищение в зоне не проводилось более 30 лет. Одна из версий, которая рассматривается представителями ГСЧС, правоохранительными органами и работниками лесного хозяйства, - повреждения электропроводов из-за падения дерева в густом участке леса", - сказал Бунечко.
Пожары, которые могли возникнуть вследствие этого, охватили уже более 4300 гектаров леса. А сильный ветер скоростью 20-25 м/с, способствовал быстрому распространению огня.
В настоящее время оказывается помощь гражданам, эвакуированным из зоны бедствия. Их расселили во временные жилища, теплые вещи и продукты волонтеры передают со всей Украины.
Ранее мы писали о том, что в Житомирской и Киевской областях не утихали лесные пожары.
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