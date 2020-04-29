В Киеве за прошедшие сутки лабораторно подтвердили 43 новых заболевания коронавирусом COVID-19, 1 случай - летальный. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Общее количество заболевших коронавирусом в столице увеличилось до 1341 человека, 24 - умерли, 69 - выздоровели.

"Количество киевлян в которых за минувшие сутки подтвердили заболевания корона вирус увеличилась еще на 43 человека, 5 из них медики... 2 в Киево-Печерской Лавре. Один случай за минувшие сутки летальный", - сообщил Кличко.

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