В среду, 29 апреля, под Кабинетом министров представители малого и среднего бизнеса организовали акцию протеста с требованием ослабить карантинные меры.

Стало известно, что в акции принимают участие около 500 человек. Они частично перекрыли машинами улицу Грушевского, из-за чего правоохранители вызвали эвакуаторы, чтобы убрать транспортные средства, которые нарушают правила дорожного движения. В связи с этим между протестующими и правоохранителями произошел конфликт.

Участники протеста придерживаются карантина - стоят в масках и перчатках, а также на расстоянии метра друг от друга. Они требуют разрешить работу малому и среднему бизнесу с 1 мая с соблюдением карантинных требований.

Как отметил вышедший к протестующим народный депутат Ярослав Железняк, в комитетах будет выноситься вопрос ослабления карантина, а также вопрос освобождения от налогов, проверок и некоторой отчетности для предпринимателей.

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