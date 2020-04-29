Под Кабмином из-за карантина протестуют предприниматели [ Редактировать ]
В среду, 29 апреля, под Кабинетом министров представители малого и среднего бизнеса организовали акцию протеста с требованием ослабить карантинные меры.
Стало известно, что в акции принимают участие около 500 человек. Они частично перекрыли машинами улицу Грушевского, из-за чего правоохранители вызвали эвакуаторы, чтобы убрать транспортные средства, которые нарушают правила дорожного движения. В связи с этим между протестующими и правоохранителями произошел конфликт.
Участники протеста придерживаются карантина - стоят в масках и перчатках, а также на расстоянии метра друг от друга. Они требуют разрешить работу малому и среднему бизнесу с 1 мая с соблюдением карантинных требований.
Как отметил вышедший к протестующим народный депутат Ярослав Железняк, в комитетах будет выноситься вопрос ослабления карантина, а также вопрос освобождения от налогов, проверок и некоторой отчетности для предпринимателей.
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