В украинской столице за сутки зафиксировали 41 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве на 2 мая зарегистрированы уже 1494 случая инфицирования COVID-19.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 41 человек. 5 из них - медики. В настоящее время в столице уже 1494 подтвержденных случая заболевания Covid-19", - отмечается в сообщении.

Известно, что в столице за последние 24 часа коронавирусная инфекция подтвердилась у 5 медработников.

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