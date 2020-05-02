Коронаврус в Киеве: в столице заражаются все больше людей [ Редактировать ]
В украинской столице за сутки зафиксировали 41 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, в Киеве на 2 мая зарегистрированы уже 1494 случая инфицирования COVID-19.
"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 41 человек. 5 из них - медики. В настоящее время в столице уже 1494 подтвержденных случая заболевания Covid-19", - отмечается в сообщении.
Известно, что в столице за последние 24 часа коронавирусная инфекция подтвердилась у 5 медработников.
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