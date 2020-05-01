В Киеве в двух общежитиях зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

"В столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития. Одно - на улице Бажова, где обнаружили 1 больного и 60 человек, с которыми он контактировал. Второе - на улице Бойчука. Там 5 больных и среди контактных лиц - все жители общежития", - говорится в сообщении.

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Оба общежития закрыли на карантин. В зданиях проводят дезинфекцию.

"Больных госпитализировали в больницу. А те, кто с ними контактировал, находятся на самоизоляции под контролем медиков", добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в Киеве резко возросла заболеваемость коронавирусом.

Также мы писали о том, что под Киевом в общежитии зафиксировали вспышку коронавируса. И в общежитии Запорожья зафиксировали вспышку коронавируса.