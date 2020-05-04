Чернівці напередодні постраждали від негоди. Під час сильної зливи підтопило десятки вулиць. Крім того, дерево впало на припарковані поруч автомобілі й заблокувало рух транспорту в центрі міста.

Синоптики попереджають: відсьогодні й аж до вихідних по всій Україні - грози з градом.