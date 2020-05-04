Чернівці постерпають від сильних злив [ Редактировать ]
Чернівці напередодні постраждали від негоди. Під час сильної зливи підтопило десятки вулиць. Крім того, дерево впало на припарковані поруч автомобілі й заблокувало рух транспорту в центрі міста.
Синоптики попереджають: відсьогодні й аж до вихідних по всій Україні - грози з градом.
по теме
Prev Next
14 апреля 2020 15:11
Потужні торнадо накоїли лиха у США
Понад чотири десятки буревіїв пронеслися південним сходом країни - від Техасу до Південної Кароліни
04 мая 2020 07:35
COVID-19 у світі: останні дані
Понад три з половиною мільйони інфікованих, більше ніж мільйон і сто тисяч - одужали. Такі останні дані щодо захворюваності на COVID-19 у світі
04 мая 2020 07:25
Річки й озера в Україні висихають: як врятувати
Безлюдний та безводний. Таким навесні цього року нашу знімальну групу зустрів Світязь. Від звичних берегів водойма відійшла на десятки метрів
01 мая 2020 20:00
В Узбекистане прорвало дамбу: эвакуировали тысячи людей (видео)
Эвакуировали жителей трех поселков