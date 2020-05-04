Коронавірус це проблема чи не всього людства сьогодні

Масштабний марафон аби зібрати 7,5 мільярдів євро на розробку вакцин та ліків проти коронавірусу, проводять сьогодні у Євросоюзі. Мета - якомога швидше побороти пандемію та зробити вакцину доступною одночасно для всіх країн. Наскільки це реально - дізнавалась Олена Абрамович.

Коронавірус це проблема чи не всього людства сьогодні. І якщо об'єднатися, її можна побороти значно швидше, вирішили в Брюсселі. Та оголосили про глобальний збір коштів серед урядів та філантропів. Вихідними лідери європейських країн взялися активно рекламували ініціативу.

Ангела Меркель, федеральний канцлер Німеччини:

Для пошуку вакцини потрібні ще майже вісім мільярдів євро. Водночас ми повинні створити умови, щоб вакцину, щойно її винайдуть, можна було відразу виробляти у великих масштабах. Саме для цього четвертого травня ми створимо альянс із якомога більшою кількістю учасників.

До Німеччини, Франції, Італії, які ведуть проєкт, доєдналися і країни з-поза блоку - Велика Британія, Канада, Японія, Саудівська Аравія та Китай. А от США залишились осторонь. Після того як Дональд Трамп відмовився фінансувати ВООЗ, звинувативши організацію у співпраці з Китаєм, щоб приховати темпи поширення вірусу, Вашингтон у таких глобальних ініціативах участі не бере. Там триває свій марафон з пошуку вакцини.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Сполучені Штати вже багато роблять для цього в межах своєї країни. Ми їх поінформували про цю глобальну ініціативу, і я сподіваюся, що вони теж доєднаються до нас у той чи інший спосіб. Проте американський внесок, безумовно, є - це видатні американські науковці та філантропи, які відгукнулися на наш заклик.

Та все ж таки в Брюсселі побоюються, щоб не сталося так, що у США вакцину винайдуть першими. І доки там робитимуть щеплення, європейці сидітимуть з порожніми руками. Ще одна проблема - ціна майбутньої вакцини, адже участь у розробках беруть й приватні інститути.

Громадські організації наголошують, високопосадовці повинні вже зараз втрутитися у процес, щоб встановити ціновий бар'єр. Особливо зважаючи на те, що на розробку йдуть кошти від платників податків.