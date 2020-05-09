Бойко, Левочкин и Медведчук/ Фото: Оппозиционная платформа - за жизнь

Так как в Украине из-за карантина и распространения коронавируса отменены массовые мероприятия к Дню Победы, люди в разных городах Украины решили устроить праздничные автопробеги. Сообщает "Страна"

Мы собрали фото с пробегов в других городах Украины - Киеве, Запорожье, Одессе и Харькове.

В Киеве автопробег провела "Оппозиционная платформа - "За жизнь". Лидеры партии возложили цветы к Вечному огню в Киеве, а потом проехались в автомобиле военных лет и на площади Победы спели песню "День победы".

В машине ехали Бойко, Левочкин и Медведчук. Фото: Оппозиционная платформа - за жизнь

В Одессе, в виду запрета на использование красных флагов, участники вывешивают флаг города.

В Запорожье "Полк Победы" выставил красные флаги с надписью "Полк Победы" около Аллеи Боевой Славы, пишет местный сайт "061".

Там возлагали цветы горожане и находились ветераны АТО, которые провели свой автопробег от площади Героев. В этот момент колона с красными флагами, которая ехала по проспекту Соборному, остановилась около Аллеи. Между ветеранами АТО и "Полком победы" произошли стычки и перепалки.

Фото: 061.ua

Кроме того, ежегодный автопробег, посвященный 75-летию со Дня Победы провели в Харькове.

Судя по ним, в автопробеге приняли участие автомобили, стилизированные под военную технику тех лет, и харьковчане, одетые в форму военную форму бойцов Красной армии. Мероприятие проходило на одной из главных площадей города - на Площади Конституции.

Фото: Telegram "ХС Харьков"

Напомним, Президент Беларусии Александр Лукашенко, единственный не отказался от празднования и проведения военного парада в честь Дня Победы.