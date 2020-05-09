В украинских городах устроили автопробеги в честь Дня победы. Фото и видео [ Редактировать ]
Так как в Украине из-за карантина и распространения коронавируса отменены массовые мероприятия к Дню Победы, люди в разных городах Украины решили устроить праздничные автопробеги. Сообщает "Страна"
Мы собрали фото с пробегов в других городах Украины - Киеве, Запорожье, Одессе и Харькове.
В Киеве автопробег провела "Оппозиционная платформа - "За жизнь". Лидеры партии возложили цветы к Вечному огню в Киеве, а потом проехались в автомобиле военных лет и на площади Победы спели песню "День победы".
В машине ехали Бойко, Левочкин и Медведчук. Фото: Оппозиционная платформа - за жизнь
В Одессе, в виду запрета на использование красных флагов, участники вывешивают флаг города.
В Запорожье "Полк Победы" выставил красные флаги с надписью "Полк Победы" около Аллеи Боевой Славы, пишет местный сайт "061".
Там возлагали цветы горожане и находились ветераны АТО, которые провели свой автопробег от площади Героев. В этот момент колона с красными флагами, которая ехала по проспекту Соборному, остановилась около Аллеи. Между ветеранами АТО и "Полком победы" произошли стычки и перепалки.
Фото: 061.ua
Кроме того, ежегодный автопробег, посвященный 75-летию со Дня Победы провели в Харькове.
Судя по ним, в автопробеге приняли участие автомобили, стилизированные под военную технику тех лет, и харьковчане, одетые в форму военную форму бойцов Красной армии. Мероприятие проходило на одной из главных площадей города - на Площади Конституции.
Фото: Telegram "ХС Харьков"
Напомним, Президент Беларусии Александр Лукашенко, единственный не отказался от празднования и проведения военного парада в честь Дня Победы.
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