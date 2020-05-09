В 2020 году военный парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве. Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил не осуждать его, как президента и Беларусь, как страну, которая решилась на проведения проведение парада во время пандемии. Об этом Лукашенко сказал в своем выступлении на военном параде, текст выступления размещен на сайте президента Беларуси.

"Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю Великого Подвига победителей, для нас недопустима. Но в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас - наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора, а если и был бы, мы поступили бы так же, потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни", президент Беларуси Александр Лукашенко.

Также, Лукашенко отметил, что хоть и "в этом году военный парад в Минске станет единственным на постсоветском пространстве, он пройдет в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма".

По данным агентство БелТА, 9 мая на параде в Минске, участвовало более 3 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц техники. Над городом пролетели более 40 самолетов и вертолетов.

Напомним, ранее Лукашенко откровенно заявил, что обстановка с пневмониями куда важнее, чем количество людей с выявленным коронавирусом. Президент утверждает, чем больше в Беларуси тестируют людей, тем больше количество зараженных коронавирусом.

Читайте также, Лукашенко заявил, что не будет отменять военный парад 9 мая в честь 75-летия Победы.