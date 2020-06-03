Falcon 9 вернулась на космодром (видео) [ Редактировать ]
Плавучая платформа Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя"), на которую в океане приземлилась первая ступень ракетоносителя Falcon 9, успешно вернулась на мыс Канаверал во Флориде, где расположен Космический центр имени Кеннеди. Об этом сообщила компания SpaceX в Twitter.
После запуска на орбиту астронавтов Боба Бенкена и Дугласа Херли на корабле Crew Dragon, (первая ступень - ред.) ракеты Falcon 9 приземлилась на борту платформы и вернулась в порт на мысе Канаверал.
В SpaceX также показали фотографии, где зафиксирован момент приземления ракеты на плавучую платформу, а также процесс ее транспортировки.
June 2, 2020
Напомним, 30 мая, Falcon доставила корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на орбиту Земли и успешно через 10 минут после этого она приземлилась на платформу SpaceX в Атлантическом океане. Впервые астронавтов на Международную космическую станцию доставила частная компания.
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