Вторая попытка удалась — SpaceX запустила корабль Crew Dragon с астронавтами на борту(видео) [ Редактировать ]
Ракета-носитель Falcon 9 подняла в небо Crew Dragon около 22:20 по киевскому времени, и чуть более чем за 10 минут корабль - на орбите.
Момент запуска ракеты:
Вскоре Crew Dragon должен отделиться от ракеты-носителя и продолжить движение к МКС самостоятельно - ориентировочно, этот путь займет чуть менее суток.
Напомним, ранее исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 был сорван в ночь на 28 мая из-за неблагоприятной погоды.
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