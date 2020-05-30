Ракета-носитель Falcon 9 подняла в небо Crew Dragon около 22:20 по киевскому времени, и чуть более чем за 10 минут корабль - на орбите.

Момент запуска ракеты:

Вскоре Crew Dragon должен отделиться от ракеты-носителя и продолжить движение к МКС самостоятельно - ориентировочно, этот путь займет чуть менее суток.

Напомним, ранее исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 был сорван в ночь на 28 мая из-за неблагоприятной погоды.