Компания SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников Starlink, сообщает Florida Today.

Старт должен был состояться 15 апреля с мыса Канаверал во Флориде, однако теперь перенесен по меньшей мере на несколько дней. SpaceX сообщила, что старт был прерван автоматической системой и связан со сбоем процесса передачи данных.

Starlink — спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного запуска сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.

На орбиту уже запустили шесть космических кораблей со спутниками, их группировка уже насчитывает 400 аппаратов. Компания надеется начать предлагать услуги клиентам из США в конце этого года. Чтобы получить доступ к сети, пользователям потребуется лишь небольшой терминал.

Но сама SpaceX нуждается в более серьезном оборудовании для управления спутниками. На прошлой неделе она подала заявку на разрешение начать строительство наземной станции на станции ВВС на мысе Канаверал.