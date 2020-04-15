SpaceX повторно перенесла запуск Falcon 9 с интернет-спутниками [ Редактировать ]
Компания SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников Starlink, сообщает Florida Today.
Старт должен был состояться 15 апреля с мыса Канаверал во Флориде, однако теперь перенесен по меньшей мере на несколько дней. SpaceX сообщила, что старт был прерван автоматической системой и связан со сбоем процесса передачи данных.
Starlink — спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного запуска сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.
На орбиту уже запустили шесть космических кораблей со спутниками, их группировка уже насчитывает 400 аппаратов. Компания надеется начать предлагать услуги клиентам из США в конце этого года. Чтобы получить доступ к сети, пользователям потребуется лишь небольшой терминал.
Но сама SpaceX нуждается в более серьезном оборудовании для управления спутниками. На прошлой неделе она подала заявку на разрешение начать строительство наземной станции на станции ВВС на мысе Канаверал.
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