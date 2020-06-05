Конституционный Суд Украины открыл конституционное производство о признании не соответствующим Конституции Украины (неконституционным) Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 года по представлению депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Есть все основания для признания закона не соответствующим Конституции Украины (неконституционным) полностью, поскольку цель оспариваемого закона по внедрению рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения является нелегитимной, а его нормы нарушают следующие статьи Основного Закона:

- статью 13 Конституции Украины - лишая Украинский народ права собственности на землю и ее ресурсы;

- статью 14 Конституции Украины - выводя землю как основное национальное богатство из-под особой охраны государства;

- статью 17 Конституции Украины - создавая угрозу территориальной целостности Украины, обеспечение которой является делом всего Украинского народа как собственника земли и ее ресурсов;

- статью 73 Конституции Украины - нарушая конституционный принцип территориального верховенства Украинского народа как собственника земли и ее ресурсов, так как вопросы, касающиеся земли, которая является объектом собственности Украинского народа, не могут решаться вопреки его воле, без волеизъявления граждан Украины на всеукраинском референдуме.

Наша партия является последовательным и принципиальным противником распродажи украинской земли как материальной основы нашего суверенитета. Мы сделаем все для того, чтобы украинская земля не была превращена в товар, как того требуют международные ростовщики: МВФ, Сорос и транснациональные корпорации.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"