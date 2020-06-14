У Черкасах розсипається щойно здана дорога [ Редактировать ]
Ремонт після ремонту. У Черкасах розсипається щойно здана дорога. Асфальт легко знімається та кришиться у руках. Покриття робили на кошти громади. Проте більше, ніж півкілометра вже непридатні до використання.
Жителі Черкас одразу звернулися із питанням до місцевої влади. Та чиновники поки не знають що робити із дорожнім покриттям.
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