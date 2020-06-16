Бразилія вибилась у лідери за темпами інфікування коронавірусом [ Редактировать ]
Кількість заражених коронавірусом у світі вже перевалила за вісім мільйонів. Відучора COVID-19 підхопили ще понад 124 тисячі. Лідер за темпами інфікування Бразилія, там більше як 23 з половиною тисячі нових пацієнтів за добу.
На другому та третьому місці - США та Індія. А ось в Італії звідки вірус поширився Європою зафіксували найнижчу смертність від початку епідемії 26 людей. Загалом у світі понад чотири мільйони інфікованих уже подолали хворобу.
по теме
Епідемія коронавірусу у Східній Європі набирає обертів - ВООЗ
У ВООЗ наголосили: в Східній Європі стрімке поширення інфекції триває. Тоді, як в Західній - навпаки - спад.
В Україні знижується кількість хворих на коронавірус
Кількість хворих на коронавірус в Україні знижується. За минулу добу 340 нових випадків. 10 летальних. Загалом від COVID-19 уже вилікувалися дев'ять тисяч 690 українців
В Україні різко збільшилась кількість хворих на коронавірус
Статистика за останню добу невтішна: захворіло Більше людей, аніж видужало. 477 нових випадків. Різниця зі вчорашнім днем значна
Бразилію накриває епідемією коронавірусу
Окрім США, Великої Британії та Росії серед найбільших осередків хвороби також залишається Південна Америка - кількість інфікованих і померлих зростає у Бразилії
Америки стали новими осередками епідемії коронавірусу - ВООЗ
Новий осередок коронавірусу у світі Південна та Північна Америка. Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Країни Латинської Америки вже обігнали США та Європу за кількістю добових інфікованих