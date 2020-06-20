Сильный дождь и порывы ветра привели к обесточиванию 179 населенных пунктов в Черниговской (101), Киевской (49), Сумской (2) и Житомирской (6) областях. Об этом сообщает ГСЧС.

Бригады облэнерго уже приступили к восстановлению электроснабжения. Кроме того, на территории Черниговской, Полтавской и Харьковской областей ветер повалил 22 дерева, повредил крыши 24 жилых домов, разрушен навес стадиона "Старт" в Миргороде Полтавской области.

Жертв и пострадавших в результате разгула стихии нет.

Ранее сообщалось, что в Украине на выходных, 20-21 июня, в большинстве регионов пройдут дожди с грозами.