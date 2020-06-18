Непогода "погрузила во тьму" несколько украинских областей [ Редактировать ]
Непогода обесточила 69 населенных пунктов в трех областях.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По информации, во время бури сработала защита в линиях электропередач.
Отмечается, что в Черниговской области обесточены 34 населенных пункта, Житомирской области – 27, Киевской области – 8.
Известно, что в Винницкой, Одесской и Ровенской областях были повреждены жилые дома. Для устранения последствий непогоды задействовали бригады облэнерго.
Читайте также, непогода оставила без света более 200 населенных пунктов на территории Украины. Наибольшее количество обесточенных мест зафиксированы во Львовской области.
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