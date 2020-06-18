Непогода обесточила 69 населенных пунктов в трех областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации, во время бури сработала защита в линиях электропередач.

Отмечается, что в Черниговской области обесточены 34 населенных пункта, Житомирской области – 27, Киевской области – 8.

Известно, что в Винницкой, Одесской и Ровенской областях были повреждены жилые дома. Для устранения последствий непогоды задействовали бригады облэнерго.

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