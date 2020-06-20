Джейми Фокс сыграет Майка Тайсона в новом фильме Скорсезе [ Редактировать ]
Американский актер, обладатель премии "Оскар" Джейми Фокс сыграет бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона. Режиссером биографической картины станет Мартин Скорсезе. Об этом сообщает BoxingNews24.
Актер и комик Фокс рассказал журналистам о своем знакомстве и отношениях с Тайсоном.
"Когда я добрался до своей шутки с Майком Тайсоном, никто не хлопал, и никто не смеялся. Ты хочешь знать почему? Потому что Майк был там. Какой-то чувак крикнул: "Майк здесь", а я сказал: "О боже". Там была черная девушка и сказала: "Что ты собираешься делать, Джейми? Ты боишься?' А потом снова крикнул чувак: "Майк сказал, пошути, но лучше, черт возьми, чтобы это было смешно...
Я начал тусоваться с Майком, и я видел его на пике его карьеры. А потом, когда все стало плохо и неровно, я тоже видел его. В фильме будут показаны эти моменты".
54-летний Фокс также признался, что сейчас занят наращиванием мышечной массы, чтобы быть похожим на легендарного боксера.
На профессиональном ринге Майк Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 - нокаутом) и потерпел 2 поражения. Еще 2 боя были признаны несостоявшимися. Последний бой "Железный Майк" провел в 2005 году. Тайсону исполнилось 52 года.
Ранее сообщалось, что Майк Тайсон будет выращивать марихуану.
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