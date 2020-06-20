Американский актер, обладатель премии "Оскар" Джейми Фокс сыграет бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона. Режиссером биографической картины станет Мартин Скорсезе. Об этом сообщает BoxingNews24.

Актер и комик Фокс рассказал журналистам о своем знакомстве и отношениях с Тайсоном.

"Когда я добрался до своей шутки с Майком Тайсоном, никто не хлопал, и никто не смеялся. Ты хочешь знать почему? Потому что Майк был там. Какой-то чувак крикнул: "Майк здесь", а я сказал: "О боже". Там была черная девушка и сказала: "Что ты собираешься делать, Джейми? Ты боишься?' А потом снова крикнул чувак: "Майк сказал, пошути, но лучше, черт возьми, чтобы это было смешно...

Я начал тусоваться с Майком, и я видел его на пике его карьеры. А потом, когда все стало плохо и неровно, я тоже видел его. В фильме будут показаны эти моменты".