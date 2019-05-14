Тайсон прозвал Ломаченко "танцором балета" [ Редактировать ]
Американский боксер Майк Тайсон заявил о желании увидеть бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBO украинцем Василием Ломаченко и Джервонтой Дэвисом из США, передает "Униан".
"Ломаченко на ринге - это танцор балета. Есть молодой парень из Балтимора, его зовут Джервонта Дэвис. Пока он ещё не готов к бою с Ломаченко, однако я бы хотел, чтобы они подрались через два года", - сказал Тайсон.
Ранее сообщалось, что известный рэпер назвал песню в честь Ломаченко, а также что игрок NBA подрался с россиянами в Латвии.
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