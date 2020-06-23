Водії вантажівок порушують габаритно-вагові параметри встановлені законом. 40% фур їздять перевантаженими й не бояться покарання та штрафів. Це одні з головних факторів, які впливають на руйнування доріг - написав у Facebook політолог Вадим Карасьов.

За його словами, Міністерство інфраструктури намагається змінити підхід до габаритно-вагового контролю й закликає орієнтуватися на країни ЄС, приміром Польщу, де ефективно працює система роботи інспекції дорожнього транспорту.

"Забезпечення безпеки на дорогах - головне в реформуванні транспортної інфраструктури. І це не тільки про швидкісний режим. Мало будувати дороги - їх ще потрібно підтримувати в належному стані. У найгіршому варіанті, програма "Велике будівництво" - це просто великі гроші на вітер. Тому що неможливо постійно відновлювати зруйноване" - наголосив Карасьов.

У свою чергу міністр інфраструктури зазначає, вантажівки не лише руйнують дороги, а й стають причиною виникнення ДТП. Довжина гальмівного шляху перевантаженої фури збільшується на близько 10 % і призводить до того, що у критичних ситуаціях подібними транспортними засобами неможливо адекватно керувати. Повідомляє "Обозреватель". За словами Владислава Криклія, щоб контролювати фури, вагові комплекси по всій території України мають працювати цілодобово.

Завдяки цілодобовому режиму роботи у Київському регіоні маємо втричі кращі результати, ніж за 8 годинний робочий день, - складено 823 акти про перевищення габаритно-вагових параметрів, нараховано плати за проїзд 198 тис. євро, та складено 938 актів про порушення автомобільного законодавства під час перевезень пасажирів і вантажів.

Для реалізації реформи також потрібно: збільшити кількість інспекторів на дорогах, мінімізувати вплив людського фактору та впровадити центр обробки даних, запустити автофіксацію правопорушень, встановити комплекси Weigh-in-Motion, оновити пересувні пристрої для зважування - наголошує Карасьов.

Політолог підкреслює, Державна служба України з безпеки на транспорті має працювати ефективно й безкомпромісно. Розмови про ліквідацію Укртрансбезпеки мають лише мотивувати міністерство працювати в тому ж напрямку.