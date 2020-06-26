Усилить санкции против России из-за голосования по поправкам к конституции России в аннексированном Крыму призвало Министерство иностранных дел Украины. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

Украина решительно осуждает факты противоправной организации оккупационной администрацией РФ "голосования" на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины в Донецкой и Луганской областях и Автономной Республики Крым и города Севастополь. Проведение Российской Федерацией "голосования" на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, которые являются неотъемлемой частью суверенной территории Украины в ее международно признанных границах, противоречит фундаментальным нормам и принципам международного права.

Официальный Киев считает, что итоги "голосования" на временно оккупированных Россией территориях Украины, в котором примут участие граждане Украины путем использования принудительно навязанных российских паспортов, искажают результаты общероссийского голосования. И предупреждает, что его "результаты" будут юридически ничтожными и не будут иметь правовых последствий.

Напомним, что 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию и "обнулению" президентских сроков Владимира Путина. Если граждане проголосуют "за", Путин теоретически сможет руководить страной до 2036 года.

Голосование будет продолжаться неделю. Основной день голосования - 1 июля. Ожидается, что в этот день будут объявлены и первые результаты.

Ранее сообщалось, что Лукашенко хочет изменить Конституцию Беларуси.