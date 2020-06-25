Росія сьогодні "обнуляє". Там стартував референдум щодо поправок до Конституції. Зокрема, росіяни вирішуватимуть - чи забути про всі попередні президентські терміни Путіна.

Й дозволити йому балотуватися на посаду ще двічі. Фактично залишитися у кріслі до 2036 року. Серед решти поправок - пріоритет російської конституції над міжнародним правом і підпорядкування президентові вищої виконавчої влади і Конституційного суду.

А ще заборона інших трактувань подій Другої світової війни, крім запропонованого Кремлем. Волевиявлення триватиме тиждень - до першого липня.