В Росії стартувало голосування за поправки до Конституції [ Редактировать ]
Росія сьогодні "обнуляє". Там стартував референдум щодо поправок до Конституції. Зокрема, росіяни вирішуватимуть - чи забути про всі попередні президентські терміни Путіна.
Й дозволити йому балотуватися на посаду ще двічі. Фактично залишитися у кріслі до 2036 року. Серед решти поправок - пріоритет російської конституції над міжнародним правом і підпорядкування президентові вищої виконавчої влади і Конституційного суду.
А ще заборона інших трактувань подій Другої світової війни, крім запропонованого Кремлем. Волевиявлення триватиме тиждень - до першого липня.
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