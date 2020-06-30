Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Об этом заявил глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили по итогам первого заседания Национального совета реформ.

Вместо налога на прибыль, который абсолютно коррупционный, вводится налог на выведенный капитал - это было поддержано президентом Зеленским. И он сказал очень четко: никаких полумер и никаких половинчатых решений - надо помочь украинской экономике.

По его словам, некоторые представители правительства говорили, что "мы не можем этого позволить", поэтому предлагали половинчатые меры, например, в некоторых областях. Вместе с тем президент Зеленский позитивно оценил предварительную версию законопроекта о налоге на выведенный капитал.

Любую реформу, если вы не готовы внедрять, - не надо ее трогать. Мне кажется, что если мы вводим налог на выведенный капитал, то вводите. Вводите - и все. Если он улучшает жизнь людей - надо вводить. Без этих "вправо", "влево", "немного", "попробуем". Мне так кажется.

Участники заседания договорились продолжить работу над этим законопроектом для его совершенствования.

Налог на выведенный капитал предполагает, что бизнесу не нужно платить 20% государству, а можно вложить эти деньги в развитие своей компании. Для иностранных инвесторов налоговая ставка будет фиксированная - 15%, тогда как сейчас налоговая нагрузка на компании может составлять до 25%.

Ранее во Всемирном банке заявили, что замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал выгодна очень ограниченному кругу влиятельных лиц. МВФ настоятельно рекомендовал Администрации Пятого президента Украины Петра Порошенко не вносить этот законопроект на рассмотрение Верховной Рады, поскольку он угрожает потерей доходов государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что в Украине вводят "налог" на смартфоны, телевизоры и бумагу и вступил в силу закон об упрощении администрирования налогов.