Упрощение администрирования налогов: закон вступил в силу [ Редактировать ]
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве" был обнародован в "Голосе Украины".
Его цель - внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли.
Документ предусматривает ряд изменений, направленных на совершенствование и упрощение системы администрирования налогов, ее согласование с мировыми стандартами.
Кроме того, предусмотренные документом изменения обеспечивают необходимые условия для реформирования Государственной налоговой службы и открывают возможность для преобразования ее структуры в соответствии с концепцией единого юридического лица.
Документ также совершенствует систему администрирования налогов и расширяет возможности онлайн-сервисов для плательщиков. Теперь плательщик, который подает отчетность в электронном виде или прошел электронную идентификацию онлайн в электронном кабинете, сможет подать заявление о желании получать документы от налоговых органов в электронном виде.
Отмечается, что реализация положений закона также расширяет инвестиционные стимулы путем введения ускоренной амортизации основных средств.
Напомним, Владимир Зеленский подписал проект закона 21 мая.
Ранее сообщалось, что Кабмин назначил нового главу Налоговой службы.
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