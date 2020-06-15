В Украине вводят "налог" на смартфоны, телевизоры и бумагу [ Редактировать ]
В Украине в 2020 году почти на 5% могут подорожать смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, аудиосистемы, жесткие диски, принтеры и даже офисная бумага. После принятия закона об управлении имущественными правами правообладателей и решения Минэкономики начнет работать сбор за частное копирование. Об этом сообщает "Економическая правда".
Логика сбора предусматривает, что каждый владелец смартфона или телевизора загружает на устройство музыку, фильмы и электронные книги и бесплатно их использует. Из-за этого страдают авторы контента.
Для предоставления правообладателям вознаграждения импортеры техники должны включить в стоимость товара сбор за частное копирование и выплачивать его организации коллективного управления (ОКУ), а она будет выплачивать вознаграждение авторам.
Для начала импортеры должны согласовать с ОКУ размер сбора по каждому виду техники. Переговоры по этому поводу начались в апреле 2020 года, но результатов до сих пор нет через кардинальные противоречия между участниками.
Импортеров представляет Европейская бизнес-ассоциация, которая считает предложенные тарифы пережитком прошлого. ЕБА убеждена, что введение сбора даст еще больше преимуществ продавцам нелегальной техники.
Ранее сообщалось, что в Украине ввели новый таможенный тариф, а Кабмин повысил зарплаты таможенникам на 50%.
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