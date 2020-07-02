Голова Нацбанку подав у відставку [ Редактировать ]
Голова Нацбанку Яків Смолій подав у відставку. Причиною назвав систематичний політичний тиск на НБУ. Питання про відставку очільника НБУ профільний комітет Верховної Ради розгляне на своєму засіданні вже сьогодні, а в п'ятницю за нього зможе проголосувати Рада.
Обов'язки Смолія до призначення нового голови виконуватиме його перший заступник Катерина Рожкова. І вже є реакція офісу президента на відставку Якова Смолія.
Там незалежність Національного банку назвали безумовним пріоритетом влади.
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