564 нових випадки зараження коронавірусом було виявлено за минулу добу в Україні. Серед інфікованих 19 дітей та 16 медпрацівників. 197 осіб довелося шпиталізувати. Летальних випадків - двадцять один. Лідирують за кількістю хворих Львівська та Закарпатська області, а також Київ.

Усього протягом пандемії в Україні захворіли 49607 людей. З них одужали двадцять дві тисячі сто дев'яносто три, померли - тисяча двісті вісімдесят три.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: