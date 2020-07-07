Коронавірус в Україні: ситуація стабілізується [ Редактировать ]
564 нових випадки зараження коронавірусом було виявлено за минулу добу в Україні. Серед інфікованих 19 дітей та 16 медпрацівників. 197 осіб довелося шпиталізувати. Летальних випадків - двадцять один. Лідирують за кількістю хворих Львівська та Закарпатська області, а також Київ.
Усього протягом пандемії в Україні захворіли 49607 людей. З них одужали двадцять дві тисячі сто дев'яносто три, померли - тисяча двісті вісімдесят три.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Другий день ми спостерігаємо таку стабілізацію ситуації. Дякую вам, що ви дотримуєтесь всіх цих правил і в такий спосіб ви знижуєте ризик інфікування. В такий спосіб ви піклуєтесь про своє здоров'я, про здоров'я і життя своїх близьких. Велике вам дякую.
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