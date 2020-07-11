В жутком ДТП на автодороге М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск", 11 июня, вблизи Николаева погиб прокурор отдела прокуратуры Николаевской области Андрей Крупка.Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным правоохранителей, прокурор остановился на обочине поменять шину на своем автомобиле, в это время на него наехал грузовик.

По предварительным данным, работник прокуратуры остановился на обочине поменять шину своего автомобиля. В это время на него совершил наезд грузовой автомобиль, после чего, не останавливаясь, скрылся с места происшествия

В результате ДТП прокурор получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в реанимации.

Как сообщается, водитель грузовика был установлен и задержан возле города Одесса.

Главным управлением Нацполиции в Николаевской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Напомним, ранее мужчина наехал на патрульных из-за невнимательности.

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