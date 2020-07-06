На Киевщине, на въезде в г.Васильков, 6 июля, около 09:20 произошло жуткое ДТП при участии нескольких легковых автомобилей. Об этом сообщает корреспондент «Подробностей»

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В результате аварии пострадали несколько человек. Точное количество жертв пока уточняется.

На место ДТП прибыли 3 кареты скорой помощи, также - пожарные и полиция.

Медики оперативно предоставляют помощь потерпевшим.

Стоит отметить, что один автомобиль очень сильно поврежден.

Все данные о причине, а также количество пострадавших в ДТП - уточняется.

Напомним, под Киевом произошло ДТП при участии двух фур.