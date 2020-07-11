"Отвлекся на телефон": горе-водитель наехал на патрульных (фото) [ Редактировать ]
В Мариуполе Донецкой области, 11 июня, двое сотрудниц патрульной полиции получили жуткие травмы из-за наезда автомобиля, водитель которого отвлекся на телефон. Об этом сообщает полиция Донецкой области.
Из-за невнимательности водителя "Мерседес", он попал в двойную аварию - столкнулся с автомобилем и наехал на двух патрульных, которые проводили следственные действия.
Как сообщают правоохранители, причиной ДТП стала невнимательность водителя "Мерседес".
Водитель "Мерседеса" во время движения, отвлекшись на мобильный телефон, совершил наезд на дорожный конус, выставленный на проезжей части патрульными полицейскими, дальше, продолжая движение, столкнулся с автомобилем "Чери Тиго", который стоял на обочине проезжей части, после чего наехал на двух полицейских Приморского отделения полиции, в это время проводили следственные действия.
В результате дорожно-транспортного происшествия обе сотрудницы полиции получили телесные повреждения.
Сведения по факту совершенного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией – ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
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