Щоб доглядати за літніми людьми - потрібні відповідні дозволи, а їх немає

Страшний сморід у приміщенні, замість туалету обрізані пластикові пляшки. Таке побачили представники омбудсмена у приватному будинку для літніх людей у Рівному. Туди вони навідалися з перевіркою. Як виявилося, стареньких тримають під замком. У декого - сліди побоїв на обличчі. Потрапити за паркан рівненського пансіонату намагалася і Сніжана Сидорук.

За цим високим парканом котедж. У ньому приватний заклад для літніх людей "Тепло любих". Він закритий, наче режимний об'єкт! Ми спробуємо сюди пройти, а поки - спілкуємося із правозахисниками.

Це кадри ревізії, яку представники омбудсмена провели нещодавно. Та навіть вони змогли потрапити в середину лише з поліцією.

Андрій Преподобний, регіональний представник Уповноваженого парламенту з прав людини:

Перше, що нас вразило, це запах, який різкий запах випорожнень - саме сечі, який був в будинку. Ми побачили пластикову пляшку, в яку справляють один з підопічних справляв природні потреби.

Тоді у пансіонаті було майже три десятки підопічних. Половина - лежачі.

В одній із кімнат побачили жінку із синцем на обличчі.

Там не то, шо синець, там бачили - на пів лиця гематома плюс ссадина з правої сторони на голові.

Побита жінка це мама Віктора. Їй 72. У пансіонаті пенсіонерка вже три роки. Син каже: у мами деменція. Відтак, їй потрібен постійний догляд. Саме такий йому й обіцяли у пансіонаті - хороше харчування, прогулянки та медичний супровід. Все це за:

Віктор Волинець, син потерпілої жінки:

Сім тисяч гривень офіціально. Ну плюс тисячу гривень я ще давав на памперси, на якісь якби там смаколики, шо там мали їй якогось йогурта покупать, ще щось.

Пробуємо отримати коментар в пансіонаті. Але нас туди не пускають! Мовляв, карантин. Додзвонитися до керівництва - неможливо

Люди, які живуть поруч з пансіонатом, розповідають, що буцімто стареньких тут за непокору навіть до підвалів відправляли. Там правозахисники знайшли брудні матраци.

Тетяна, сусідка:

Крики постійно. Ми тут сусіди - нам тут все добре чути. Я встаю дуже рано і постійно якісь стони, крики дуже сильні, ну і неприятні запахи.

Щоб доглядати за літніми людьми - потрібні відповідні дозволи. Але документів правозахисникам у цьому приватному пансіонаті показати не змогли.

Юрій Трачук, адвокат:

Потрібна ліцензія. Потрібно також розуміти, які послуги іншим надаються, який санітарний стан перебуває, хто надає ці послуги, мають бути працівники або працівниці, які мають відповідну медичну освіту.

А пан Віктор свою маму з цього пансіонату вже забрав. І звернувся у поліцію. Там уже відкрили два кримінальні провадження. За фактом тілесних ушкоджень та незаконного позбавлення волі людини.

Іван Теліга, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Рівненського відділу поліції: