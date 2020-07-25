В Броварском районе грузовик столкнулся с легковым автомобилем.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По информации, легковушка превратилась в металлолом и есть погибшие.

Столкнулись фура и легковой автомобиль. От удара легковушка превратилась в груду метала. Есть погибшие. На месте медики, полиция и СОГ. Движение затруднено. Будьте внимательны и осторожны, не спешите.

Причины ужасного ДТП пока неизвестны, на месте работают правоохранители.

Ранее мы писали, что на Донбассе произошло кровавое ДТП. В результате аварии один из водителей погиб в больнице.