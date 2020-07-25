Под Киевом произошло жуткое ДТП с жертвами [ Редактировать ]
В Броварском районе грузовик столкнулся с легковым автомобилем.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
По информации, легковушка превратилась в металлолом и есть погибшие.
Столкнулись фура и легковой автомобиль. От удара легковушка превратилась в груду метала. Есть погибшие. На месте медики, полиция и СОГ. Движение затруднено. Будьте внимательны и осторожны, не спешите.
Причины ужасного ДТП пока неизвестны, на месте работают правоохранители.
Ранее мы писали, что на Донбассе произошло кровавое ДТП. В результате аварии один из водителей погиб в больнице.
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