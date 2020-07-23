Под Львовом микроавтобус столкнулся с грузовиком, четыре человека ранены [ Редактировать ]
В четверг, 23 июля, во Львовской области микроавтобус Volkswagen столкнулся с грузовиком Mercedes. В результате ДТП пострадали водители и два пассажира микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Сообщается, что ДТП произошлона автодороге "Киев-Чоп", в Стрыйском районе Львовской области.
"Как предварительно установили следователи территориального подразделения полиции, между селами Угерсько и Пятничаны, столкнулись грузовик Mercedes, под управлением 43-летнего жителя Тернополя, и микроавтобус Volkswagen, за рулем которого находился 39-летний житель Стрыйского района.
В результате ДТП водители транспортных средств, и двое пассажиров микроавтобуса, в возрасте 30 и 25 лет, с травмами доставлены в больницу. Диагнозы пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в жутком ДТП погиб известный тренер с детьми. Читайте также, полицейский устроил "воздушную" погоню за злоумышленником. Как мы ранее сообщали, в Днепре люди избили мужчину, который избил девушку в транспорте.
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