В четверг, 23 июля, во Львовской области микроавтобус Volkswagen столкнулся с грузовиком Mercedes. В результате ДТП пострадали водители и два пассажира микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что ДТП произошлона автодороге "Киев-Чоп", в Стрыйском районе Львовской области.

"Как предварительно установили следователи территориального подразделения полиции, между селами Угерсько и Пятничаны, столкнулись грузовик Mercedes, под управлением 43-летнего жителя Тернополя, и микроавтобус Volkswagen, за рулем которого находился 39-летний житель Стрыйского района.

В результате ДТП водители транспортных средств, и двое пассажиров микроавтобуса, в возрасте 30 и 25 лет, с травмами доставлены в больницу. Диагнозы пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

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