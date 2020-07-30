На одном из харьковских пляжей люди стали свидетелями двух вертолетов, пролетающих на предельно низкой высоте.

Об этом сообщает "Инсайдер UA".

По информации, одна из военных машин приблизилась к лодке, где находились несколько человек и мощным потоком воздуха опрокинула ее вместе с пассажирами.

Отдых отдыхом, а военные учения сами себя не проведут. Такие они, суровые украинские аттракционы.

Отмечается, что подробности инцидента остаются неизвестными.

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