В Харькове военный вертолет "атаковал" отдыхающих (видео) [ Редактировать ]
На одном из харьковских пляжей люди стали свидетелями двух вертолетов, пролетающих на предельно низкой высоте.
Об этом сообщает "Инсайдер UA".
По информации, одна из военных машин приблизилась к лодке, где находились несколько человек и мощным потоком воздуха опрокинула ее вместе с пассажирами.
Отдых отдыхом, а военные учения сами себя не проведут. Такие они, суровые украинские аттракционы.
Отмечается, что подробности инцидента остаются неизвестными.
Читайте также, вертолет сел на автозаправочную станцию, чтобы пополнить запасы топлива. Пилот соблюдал все меры техники безопасности.
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