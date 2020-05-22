В польском городе Гаворлин вертолет приземлился возле автозаправочной станции, чтобы заправиться.

Об этом пишет Kontakt24.

По информации, воздушное судно совершило посадку на заправке для автомобилей, поскольку пилот не успевал долететь до места назначения.

"Возможно, у пилота закончилось топливо. Он приземлился на станции в Гарволине, после заправки благополучно взлетел. Эта необычная ситуация прошла без каких-либо повреждений и была безопасна для нас и наших клиентов", - отмечается в сообщении.

Известно, что, когда пилот залил в свой вертолет достаточное количество топлива, то смог безопасно покинуть АЗС.

Ранее мы писали, что в Киевской области военный вертолет совершил экстренную посадку из-за птицы, залетевшей в один из двигателей.