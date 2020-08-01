Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий выступил с призывом введения на территории Украины режима прекращения огня на Донбассе.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в заявлении Блаженнейшего, обнародованном сегодня.

"Уже шесть дней в Украине продолжается режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Это новый и решительный шаг к урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины и установления долгожданного мира. Паства нашей Церкви находится как на подконтрольных, так и на неподконтрольных территориях Украины. Духовенство, монашествующие и миряне, которые проживают на неподконтрольных территориях Донбасса, также готовы помочь переговорному процессу и восстановить желаемый и долгожданный мир, территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах", - отметил Блаженнейший.

Среди прочего, важным в письменном обращении является конкретизация реальных дел Украинской Православной Церкви для достижения мира в стране. Отмечается, что духовенство и миряне УПЦ оказывают помощь всем пострадавшим в результате боевых действий, военнослужащим и мирному населению, поддерживают членов семей погибших, решают потребности вынужденных переселенцев, покинувших свои дома и уехавших из зоны вооруженного противостояния. При содействии УПЦ были освобождены пленные украинские военнослужащие и волонтеры из неподконтрольных территорий Украины.

"Несмотря на попытки некоторых сил внести в церковную жизнь политическую риторику, навязать Церкви ту или иную политическую позицию, Украинская Православная Церковь не вмешивается в политические процессы, поскольку ее миссия заключается в другом. В то же время, мирные инициативы украинской власти, направленные на преодоление кровопролития и поиска путей мирного урегулирования ситуации на Донбассе, Украинская Православная Церковь полностью разделяет и поддерживает", - подытожил Предстоятель.